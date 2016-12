Pressés? Appelez Drift Taxi!

Le titre pourrait aussi s’intituler Drift Taxi !

C’est en fait une vidéo que j’ai découverte hier sur Internet qui m’a fait immédiatement rappeler la belle série de quatre films Taxi du réalisateur Luc Besson. Quatre belles comédies très franchouillardes à haute teneur d’octane avec, surtout, de belles et véritables cascades à fond la caisse.

Évidemment, une pareille entreprise de taxi qui brûle ses pneus une fois par semaine ne vivrait pas longtemps sous les radars et la mauvaise presse, sans parler de la congestion qui effacerait tout le plaisir. Dire au chauffeur que vous êtes pressé ne sert plus à rien vu les conditions routières.

Renault et Ferrari aussi !

Bref, vaut mieux rêver aux taxis rapidos et à Marseille en regardant Samy Naceri et la belle Marion Cotillard dans ces quatre films de Besson.

Et en cherchant sur YouTube, on découvre que le concept du «taxi course» est repris par plusieurs marques, comme Ferrari et Renault. Et croyez-moi, cette dernière ne s’est pas gênée pour brasser ses clients du point A au point B dans une voiture taxi bien spéciale, une Mégane Trophy V6 de compétition.

Attachez vos tuques !

Taxi 2 (extrait)

Taxi 4 (une vedette de foot pressée)

Taxi Ferrari !

Stunt publicitaire Renault Mégane Trophy V6