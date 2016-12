Quitter son emploi pour voyager et améliorer sa carrière

Vous êtes une personne économe et responsable, avec un bon emploi et des qualifications recherchées sur le marché du travail. Prendre de longues vacances pour séjourner enfin dans ce pays auquel vous avez rêvé pendant toutes vos études ne devrait donc pas représenter une difficulté majeure... Pourtant, vous hésitez parce que l’adulte en vous vous murmure qu’il s’agit d’une folie.

Qu’allez-vous trouver à votre retour? Un poste comparable, dans le meilleur des cas, au sein d’un nouvel environnement auquel vous devrez vous adapter? Ou alors des employeurs suspicieux au sujet de cette année sabbatique apparemment injustifiée, de ce trou dans le CV qui représente le cauchemar du chercheur d’emploi?

Ces craintes ne sont pas déraisonnables, mais prendre le temps de voyager, de découvrir de nouvelles cultures et d’acquérir de l’expérience internationale est peut-être exactement ce dont vous avez besoin pour orienter la suite de votre carrière.

L’idée que faire une pause professionnelle pour voyager équivaut à signer l’arrêt de mort de votre carrière est un mythe. Cette interruption vous permet souvent de vous relancer dans la bonne direction en réalignant vos valeurs humaines et vos valeurs professionnelles. Vous pourrez de plus vous ressourcer et recharger vos batteries, prendre du recul, apprendre à voir les gens sous un œil différent et réfléchir sur ce qui compte vraiment pour vous.

Parlez de votre voyage dans votre CV

Une fois votre voyage terminé, n’hésitez pas à en parler, notamment pendant votre processus de recherche d’emploi, recommande Sherry Ott, une blogueuse et photographe mordue de longs voyages. Insistez sur l’expérience vécue et les impacts positifs qu’elle a eus sur vous, surtout s’il s’agissait de bénévolat international relié à votre domaine d’expertise ou si vous avez eu l’occasion de travailler à distance. La manière dont vous choisissez de présenter votre récit de voyage peut tout changer lors d’une séance de recrutement. Évitez par exemple de parler de congé sabbatique en raison de la connotation péjorative de l’expression.

Expliquez comment ce voyage s’inscrit de manière cohérente dans votre cheminement de carrière. Partagez votre enthousiasme et la passion qui a conduit à la réalisation de votre projet. Piquez l’intérêt de votre employeur et faites-lui comprendre les motivations derrière la démarche que vous avez entreprise.

Démarquez-vous des candidats au parcours ordinaire

Les recruteurs reçoivent des dizaines de candidatures pour chaque poste à pourvoir, il vous faut donc trouver un moyen de sortir du lot. Votre long séjour à l’étranger vous rend unique dans le bon sens du terme, surtout si votre futur employeur a vécu une expérience similaire.

Une longue pause ne sera un handicap pour votre carrière que si vous en êtes persuadé vous-même et que vous projetez des ondes négatives, en quelque sorte. Si vous sentez que vous n’arrivez pas à convaincre un employeur potentiel de la valeur ajoutée de cette expérience à votre parcours, faites-lui au moins valoir que vous ne repartirez pas en vacances de sitôt!