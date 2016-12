«Staal m’a surpris» – Carey Price

Carey Price mordait un peu ses lèvres en répondant aux questions, un réflexe habituel après une défaite. Le gardien originaire d’Anahim Lake s’en voulait pour le but gagnant d’Eric Staal en troisième période.

«Staal m’a surpris, a dit Price. Je m’attendais à ce qu’il garde la rondelle plus longtemps. Il joue dans la LNH depuis longtemps et il a plus d’un tour dans son sac.»