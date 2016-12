Toyota lancera une nouvelle Camry dès le mois prochain

Le Salon de l’auto de Détroit ouvrira ses portes dans quelques semaines, et Toyota en profitera pour dévoiler une toute nouvelle génération de l’éternelle Camry.

La seule image publiée par Toyota demeure celle que vous voyez plus haut. On peut difficilement être plus vague que ça... Reste que les feux arrière nous rappellent ceux de la Lexus LC 500.

Tout ce qu’on sait d’autre pour l’instant, c’est qu’elle sera commercialisée en 2017 en tant que modèle 2018.

Pour le reste, c’est le mystère. Des rumeurs veulent que Toyota en soit à développer une version plus sportive de la Camry, mais rien n’a été confirmé par le constructeur.

Une berline qui n’a plus besoin de présentation

Construite par Toyota depuis 1982, la Camry n’a plus besoin de présentations. Véritable icône de stabilité et de fiabilité, cette berline intermédiaire est offerte sous sa mouture actuelle depuis 2011.

Pour l’année-modèle 2017, la Camry peut être livrée avec une motorisation à quatre ou six cylindres. Une version hybride est aussi proposée, et on peut s’attendre à ce que la Camry de nouvelle génération propose aussi cette option.

Faudra attendre le 9 janvier prochain pour en savoir plus!