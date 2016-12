Un cadeau de Noël empoisonné de papa!

Le mercredi 7 mars 1951, l5 h 20. Je suis seul avec maman, alitée depuis quelques jours dans une chambre du vieil hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Sherbrooke. Assis à son chevet, je réchauffe sa main en la gardant blottie dans la mienne. Je constate tout à coup que je n’y arrive pas, que ses doigts sont de plus en plus raides. Je regarde son visage. Ses yeux sont fixes comme s’ils étaient de verre. Je sonne. La sœur hospitalière accourt. Elle tâte le pouls de maman. Elle est morte. Elle a 45 ans.

Papa en a 42. Il reste seul avec six enfants, dont une fillette de cinq ans. Il est criblé de dettes, accumulées lors du long cancer du sein qui a emporté maman. On l’a d’abord traitée à l’Institut du radium de Montréal, puis opérée sans succès. En désespoir de cause, papa a versé des centaines de dollars à un charlatan de Fulford. Il n’a pas fait mieux que les hommes de science.

Papa doit quitter notre grande maison de la rue Saint-Joseph et s’installer avec les trois enfants qui restent encore avec lui dans un quatre pièces, au troisième étage du magasin de mon grand-père. Prisonnier du lieu, n’arrivant même pas à payer son loyer, papa fait son deuil en rongeant son frein et en buvant de la bière.

AURONS-NOUS UN RÉVEILLON ?

Au début de décembre, alors que mon jumeau et moi nous demandons s’il y aura un réveillon, papa téléphone. Il nous invite au réveillon, mais comme le voilà pauvre comme Job, il n’y aura pas de cadeaux. Si nous voulions acheter quelque chose pour les deux plus jeunes, il nous en serait reconnaissant. De son côté, il fera cuire une dinde. Comme maman faisait à chaque réveillon.

Même si nous avons un maigre salaire et qu’il nous faudra avec nos jeunes femmes payer l’autobus aller-retour Sherbrooke-Waterloo, nous achetons une jolie poupée qui pleure pour notre petite sœur et pour notre frère Daniel, qui vient d’avoir 11 ans, un «Meccano» pour monter une pelle mécanique.

Nous descendons de l’autobus presque en face du magasin de grand-papa. Au troisième étage, entre deux fenêtres, il y a une bizarre d’antenne que nous n’avons jamais aperçue auparavant.

Sitôt que nous sommes entrés chez papa, il nous emmène à la fenêtre du salon. Il l’ouvre et explique qu’en tournant la manivelle d’un rotor, il peut diriger l’antenne vers tous les points cardinaux. Il peut ainsi rejoindre un poste de Burlington et un autre du mont Washington. Un gros fil plat relie l’antenne à un appareil RCA en bakélite, modèle 2T51, muni d’un écran de 12 pouces.

C’est la première fois que nous voyons un appareil de télé «en personne».

TOUT UN CADEAU !

Papa est allé l’acheter à Burlington avec Gaston Poirier, un compagnon de travail qui possède une voiture. «Grâce à un prêt de Household Finance, c’est un cadeau pour toute la famille!» annonce-t-il avec beaucoup de mauvaise foi. Ce soir-là, jusqu’à notre départ pour la messe de minuit, nous avons regardé en silence des émissions américaines. Pendant ce temps, la dinde a brûlé.

Jusqu’à son décès prématuré, papa a passé tous ses soirs à boire sa bière les yeux rivés à ce petit écran noir et blanc. Il est mort à 51 ans sans se douter qu’un jour, les images seraient joyeuses, en français et en couleurs. Comme les réveillons de notre enfance avant la mort de maman et le cadeau empoisonné de papa!