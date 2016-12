Un couple séquestré dans son condo de Brossard

BROSSARD | Un couple a été séquestré dans son condo du boulevard Saint-Laurent, à Brossard, au cours de la nuit de mercredi à jeudi.

Selon les premières informations disponibles, trois suspects auraient pénétré dans la demeure du couple pour une raison inconnue. Les occupants des lieux, un homme et une femme, auraient été ligotés.

Du côté du Service de police de l’agglomération de Longueuil, on confirmait en début de nuit qu’une entrée par effraction est belle et bien survenue, sans donner plus de détails, puisque l’enquête venait de débuter.