Cet homme de Québec accusé pour des crimes sexuels sur des mineurs de moins de 16 ans

Un individu déjà condamné deux fois par le passé pour des crimes à caractère sexuel a de nouveau été arrêté par l’Équipe d’enquête sur l’exploitation sexuelle des enfants de la Sûreté du Québec.



C’est menotté que Richard Riel, 46 ans, a été amené dans la boîte des accusés, jeudi.



Cette fois, l’homme est accusé de s’être «entendu par un moyen de télécommunication» dans le but de perpétrer une infraction d’ordre sexuel à l’égard de plusieurs personnes âgées de moins de 16 ans, ainsi que d’avoir conseillé une infraction qui n’a pas été commise.



Une perquisition a été réalisée par les enquêteurs au domicile de Riel, situé sur l’avenue de Bourlamaque à Québec et du matériel informatique qui devra être analysé au cours des prochaines semaines a été saisi.



Pour l’instant, l’enquête tend à démontrer qu’il pourrait y avoir d’autres victimes et toute information sur cet homme et ses agissements peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.



Toujours selon la SQ, Riel utilisait aussi le nom de Richard Côté Riel lors de l’approche de ses victimes.



Agressions multiples



L’homme de 46 ans n’en est pas à ses premiers démêlés du genre avec la justice, lui qui a déjà fait face à deux accusations d’agression sexuelle par le passé.



En 2009, Richard Riel a écopé d'une peine de détention d'un an après avoir «gentiment» offert à une jeune femme de la raccompagner chez elle, au petit matin en juillet 2006.



Toutefois, au lieu d’amener la jeune femme chez elle comme promis, il l'avait plutôt menée dans un parc pour lui faire des attouchements de nature sexuelle et se masturber devant elle.



En 2012, il a également écopé d’une peine d’une année pour un autre crime à caractère sexuel.



Comme le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me François Godin, s’est opposé à la remise en liberté de Riel, ce dernier va demeurer détenu de façon provisoire jusqu’au début du mois de janvier.

– Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron