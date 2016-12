Un mot de trop

La préposition «à» n'est pas la bienvenue devant les adjectifs indéfinis chaque, tous et toutes quand ils marquent la périodicité. Exemple: Paul prend l'autobus tous les matins (et non à tous les matins) pour se rendre au travail. Pour sa part, sa conjointe fait du covoiturage tous les jours (et non à tous les jours). Retenons par ailleurs que l'adjectif chaque ne peut être suivi d'un nom pluriel. Exemple: Louis a un cours de karaté toutes les deux semaines (et non à chaque deux semaines).