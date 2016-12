«Une force de la nature» – Guy Édoin

À la suite du documentaire sur Corno qu'il a réalisé en 2014, le cinéaste Guy Édoin était très proche de l'artiste peintre québécoise. Assez pour qu'il s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles, pendant plusieurs jours, de celle qu'il qualifie de «force de la nature».

«Je savais qu'elle était malade depuis un certain moment. L'annonce de sa mort a été un choc, ce matin. J'avais des doutes [sur son état de santé] parce qu'elle répondait toujours à mes messages texte d'encouragement. Mais depuis une semaine ou deux, je n'avais plus de nouvelles du tout. J'avais comme un pressentiment», a confié Édoin, la voix nouée par l'émotion.

Sa rencontre avec Corno, il y a quelques années, en vue du tournage de son documentaire, avait été «un coup de cœur, humainement».

«Notre relation a dépassé le cadre professionnel. Quand j'allais à New York, je la voyais. Nous avions une profonde amitié. Joanne était une personne inspirante. Elle a toujours défoncé des portes et ouvert des portes. Mais pour moi, c'est la femme qui va me manquer, sa fougue et son amour de la vie, de l'art et de son travail.»

Touchée par les critiques

Malgré sa popularité, Corno n'a jamais fait l'unanimité auprès des critiques et de l'establishment du milieu de l'art. Ses toiles ne sont pas très présentes dans les musées au Québec.

Guy Édoin raconte que la polarisation que provoquait son œuvre l'affectait.

«Quand on travaillait sur le documentaire, c'était une zone où c'était difficile d'aller. Même si elle vendait beaucoup au Québec, c'était très émotif pour elle. Ça la rendait heureuse que les gens qui achètent ses toiles en soient fiers. Mais son rapport avec la critique, ça la touchait beaucoup.»