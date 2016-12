Une infirmière du CUSM a plaidé coupable d'avoir dilué des doses de Dilaudid durant cinq ans

«Je comprends le sérieux de la gravité des gestes que j’ai posés. Je vais tout faire pour ne pas me remettre en situation à risque», a témoigné Chantal Goupil, vendredi dernier.

L’infirmière du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a plaidé coupable le même jour aux deux chefs d’infractions déposés contre elle, par l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ).

On lui reproche de s’être approprié du Dilaudid et d’avoir travaillé sous l’influence du médicament, entre 2010 à 2015.

Mme Goupil inscrivait au dossier du patient qu’elle donnait 2 milligrammes (mg), mais n’en donnait qu’un seul, et gardait l’autre moitié pour elle-même.

Si un patient avait besoin de plus d’un milligramme, elle diluait la dose avec de l’eau stérile.

«Pendant cinq ans, Mme Goupil a volontairement donné des doses diluées de Dilaudid. Et le Dilaudid, c’est 10 fois plus fort que la morphine! On parle de médicaments puissants», a expliqué Nathalie Vuille, avocate du syndic.