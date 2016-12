Virage à 180 degrés

«On est plus fort mentalement que la saison dernière. Les gars comprennent ce que c’est qu’être professionnels. Leur approche est beaucoup plus business, a raconté Tortorella hier avant la rencontre face aux Penguins. Le niveau d’émotion demeure le même dans la victoire comme dans la défaite.»

«Le noyau de joueurs qui étaient ici la dernière fois qu’on a participé aux séries pensait qu’on serait en mesure d’y retourner immédiatement. On a grandement appris des deux saisons plus difficiles qui ont suivi», a déclaré David Savard, qui dispute sa quatrième saison complète à Columbus.

On est loin des 2,60 buts de l’an dernier et des 2,77 de 2014-2015, leur meilleure saison à ce chapitre.

«Notre échec avant est beaucoup plus soutenu. Le travail de nos attaquants en fond de territoire épuise les défenseurs adverses et provoque des occasions de marquer. Ça donne du bagout à notre jeu», a expliqué le défenseur.

«Le gardien, c’est le moteur d’une équipe. Quand on sait que Bob va faire le gros arrêt si on en a besoin, ça nous permet d’être plus agressifs et d’être axés un peu plus sur l’attaque», a expliqué Savard.