WiTricity-GM: Des stationnements qui rechargent votre voiture

La solution des recharges électriques par induction commence à se développer. Si bien qu’en partenariat avec GM, la compagnie WiTricity est à développer des solutions de recharge sans fil pour voitures électriques. L’idée, toute simple, consiste ici à marier espaces de stationnement avec recharge sans fil. On se gare et la voiture recharge ses batteries.

WiTricity propose deux systèmes de recharge fonctionnant à 7,7 et 11 kW. L’originalité de leur système est qu’il peut se dissimuler sous le plancher, l’asphalte, etc.

Autre avantage, sa grande standardisation: le système fonctionne peu importe la marque de véhicule électrique. Installé dans un garage privé ou un vaste parking commercial, un appareillage comme le WiT-3300 rechargerait tout véhicule qui s’y gare dessus.

Autre gain, esthétique, il fait disparaître la borne traditionnelle avec son gros câble de recharge, ainsi que la manipulation qu’il exige.

À titre de comparaison, la charge admise d’une Chevrolet Volt est de 3,6 kW (niveau 2). Équipée d’une recharge sans fil, la voiture serait rechargée à 7,7 ou 11 kW, ce qui représente un gain substantiel.

En la base de recharge au sol et le récepteur sous la voiture, une distance entre 10 et 20 cm suffit. Et il est inutile que la voiture soit parfaitement alignée au-dessus de la plaque de recharge.