SÉVIGNY, Raymond, F.É.C.

(Frère Théonas)



Frère Raymond Sévigny, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à l’Hôpital Sacré-Coeur de Montréal, le 20 décembre 2016, à l'âge de 88 ans.Fils d’Oscar Sévigny et de Marie-Louise Ferland, il naquit à St-Apollinaire (Québec), le 10 juillet 1928. Entré chez les F.É.C. en 1946, il enseigna à Rivière-du-Loup, Québec, Baie-du-Febvre, St-Raymond de Portneuf, Trois-Rivières et Thetford Mines.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses soeurs, Hélène et Pauline; sa belle-soeur, Clairette Desjardins-Sévigny et son frère, Fernand. Il laisse aussi plusieurs neveux, nièces et amis.Le corps est exposé à la:300, ch. du Bord-de-l’EauLavalle lundi 26 décembre, à compter de 14h (prière communautaire à 19h30) et le lendemain à compter de 9h. Les funérailles auront lieu au même endroit, le mardi 27 décembre, à 10h30. L’inhumation des cendres se fera plus tard au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, à Québec.