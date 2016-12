2017 des réponses aux questions

GATINEAU | Pour la première fois depuis quelques années, la boxe professionnelle au Québec a connu un creux de vague en 2016. Cependant, les 12 prochains mois pourraient donner lieu à des moments plus réjouissants. Voici les prévisions pour les cinq principaux ténors du noble art dans la Belle Province.

Adonis Stevenson Photo d'archives, AFP

Champion WBC des mi-lourds | Fiche: 28-1, 23 K.-O.

Adversaires potentiels: Joe Smith jr, Eleider Alvarez, Lucian Bute, Andre Ward

Analyse: On semble se répéter dans son cas. Tant qu’il n’affrontera pas Andre Ward ou Sergey Kovalev, «Superman» se fera critiquer par les amateurs. Selon les dernières nouvelles, on pourrait assister à un duel entre lui et le puissant cogneur Joe Smith Jr, en avril. Si ça se concrétise, ce choc sera spectaculaire pour le temps que ça va durer. Par la suite, Stevenson devrait, en théorie, se mesurer à son aspirant obligatoire soit en juin ou à l’automne. À moins qu’il accepte une offre pour un ­combat d’unification...

Jean Pascal Photo d'archives, Martin Chevalier

Fiche: 31-4-1-, 18 K.-O.

Adversaires potentiels: Sullivan Barrera, Yunieski Gonzalez

Analyse: Les dernières heures ont été mouvementées pour lui alors qu’il s’est séparé à l’amiable de son promoteur InterBox. On peut prévoir deux ou trois combats pour lui, dont un qui pourrait avoir un impact important sur la suite de sa carrière. À l’heure actuelle, il travaille pour obtenir un ­autre duel de remise en forme dans les trois premiers mois de 2017, mais avec un peu plus d’adversité que son opposant du 16 décembre.

David Lemieux Photo d'archives, AFP

Fiche: 36-3, 32 K.-O.

Adversaires: Saul Canelo Alvarez, Curtis Stevens, Jorge Sebastian Heiland, Billy Joe Saunders

Analyse: Après une année de transition, le puissant cogneur devrait avoir des défis plus intéressants l’année prochaine. Dans les derniers jours, le WBC a placé son nom avec trois autres boxeurs pour faire partie d’un tournoi éliminatoire chez les poids moyens. Pour son promoteur Camille Estephan, ce serait le plan B. Lemieux et Estephan attendent plutôt de voir la direction que prendra Canelo Alvarez. L’ancien champion du monde pourrait renouer avec l’action en février ou au début de mars.

Artur Beterbiev Photo d'archives, AGENCE QMI

Fiche : 10-0, 10 K.-O.

Adversaires potentiels: Igor Mikhalkin, Sergey Kovalev, Andre Ward,

Analyse: Voici le boxeur à surveiller en 2017. Beterbiev aura un duel éliminatoire IBF des mi-lourds, possiblement en février aux États-Unis. Advenant une victoire, il aurait son billet pour un combat de championnat du monde contre le champion unifié à l’automne. Si c’est Andre Ward, il est aussi probable qu’il abandonne sa ceinture et on aurait droit à un choc entre Beterbiev et l’aspirant le mieux classé. Si c’était Kovalev, on pourrait assister au duel de l’année.

Lucian Bute Photo d'archives, Ben Pelosse

Fiche: 32-3-1, 25 K.-O.

Adversaires potentiels: Eleider Alvarez, Badou Jack, James DeGale, Adonis Stevenson

Analyse: Le boxeur de 36 ans pourrait avoir une année chargée chez les 168 ou les 175 lb. Son premier défi se nomme Eleider Alvarez pour le titre d’aspirant obligatoire WBC des 175 lb. S’il l’emporte, il pourrait avoir un rendez-vous avec Adonis Stevenson à l’automne. S’il s’incline contre Alvarez, on pourrait alors assister à une revanche contre James DeGale ou Badou Jack.