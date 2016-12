LEMIEUX, Michel



Le 19 décembre 2016, à l'âge de 68 ans, est décédé Michel Lemieux, fils de feu Armande Lavoie et de feu Rodolphe Lemieux, conjoint d'Huguette St-Jean.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses deux filles Karmen et Amélie (Pascal), ses petits-enfants Benjamin, Ève et Thalie, plusieurs beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: 450-467-4780 www.salondemers.comle mardi 27 décembre 2016 de 9h à 12h. Les funérailles seront célébrées à 13h30 en l'église de Saint-Matthieu de Beloeil, 1010, rue Richelieu, Beloeil, J3G 4R2.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHUM l'hôpital St-Luc de Montréal.