45$ facturés pour envoyer un fax

La direction du centre assure qu’il s’agit d’une erreur et que les frais ne dépassent jamais 20 $ pour une ordonnance par fax.

«C’est toujours à la discrétion du médecin, mais on n’a jamais chargé 45 $, elle [la réceptionniste] s’est trompée», dit la directrice du GMF l’Hêtrière, Hélène Carle.

La Dre Nathalie Audet s’est aussi défendue. «Je ne peux pas charger 45 $», soutient-elle en disant que les factures pour ce genre de frais sont préapprouvées. Selon elle, ce sont plutôt 20 $ qui sont réclamés et ces frais accessoires sont basés sur les recommandations de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).

Le mémo à son nom daté du 26 novembre indique également qu’il ne fait plus de renouvellement par fax.

Contacté par notre Bureau d’enquête, il a nié ne plus faire de renouvellement par fax. Il reconnaît toutefois qu’il a pu recevoir des chèques à son nom par la poste.

La FMSQ reconnaît qu’elle suggère des frais variant entre 25 et 45 $ pour tous les services rendus par voie de télécommunication.

Ce montant n’a pas été modifié depuis 2007, indique Me Sylvain Bellavance, directeur des affaires juridiques.

Comme il s’agit de frais administratifs non assurés par la RAMQ, ils ne seront pas visés par le règlement qui abolira les frais accessoires. Dans ce dernier cas, on parle surtout de médicaments, vaccins, bandages ou stérilets. Des discussions ont actuellement lieu entre le Ministère et les fédérations médicales à ce sujet.