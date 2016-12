GARAND, Lise



À St-Eustache, le 18 décembre 2016, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Lise Garand, fille de feu Roland Garand et de feu Charlotte Lamoureux.Elle laisse dans le deuil sa soeur Hélène, son beau-frère Robert Diamond, ses cousins, cousines, ses deux grandes amies: Louise Savard et Francine Boisclair et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 27 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et mercredi dès 9h au:ST-EUSTACHE450-473-5934Une réunion des prières aura lieu le mercredi 28 décembre à 11h dans le chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs SERCAN.