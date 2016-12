TOUGAS, Yvon



Au centre d'hébergement de La Prairie, le 20 décembre 2016, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Yvon Tougas, époux bien-aimé de Mme Armosa Dulude.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Colombe), Lise (Jean-Claude), Francine (Line), Gilles et Nicole (André), ses petits-enfants Carl, Nancy, Sylvain, Nathalie et Véronique, ses arrière-petits-enfants Chanel, Lorie-Soleil et Clodie, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Tél: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille vous accueillera en l'église paroissiale de Saint-Constant le mercredi 28 décembre 2016 à compter de 10h. Les funérailles auront lieu à 11h.