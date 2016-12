FOREST, Raymond



À Ste-Marthe-sur-le-Lac, le 21 décembre 2016, à l’âge de 86 ans, est décédé M. Raymond Forest, époux de Mme Denise L’Archevêque.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Noël Savard), Yves (Sandra Millette), Louise (Robert Lambert), Marc (Sylvie Jones) et Lucie, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Marie-Paule (Roland L’Archevêque), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 5 janvier de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi dès 9h au:147, BOUL. ARTHUR-SAUVÉST-EUSTACHE450 473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 6 janvier à 11h en l’église de St-Eustache et de là au cimetière St-Théophile de Fabreville.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’hôpital St-Eustache.