ORSINI, Antonio



À Laval, le 21 décembre, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Antonio Orsini, époux de Mme Maria Buono.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Alexandre (Clémence) et Geneviève, ses petits-enfants Mathis, Mariane, Maxime, Michael et Mia, ses soeurs en Italie ainsi qu'autres parents et amis.Il sera exposé au complexe:le mercredi 28 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que jeudi dès 9h30. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Elzéar, 16, boul. St-Elzéar, Laval, le jeudi 29 décembre à 11h.