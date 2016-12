SAMSON, Marcel



À Boucherville, le 22 décembre 2016, à l’âge de 80 ans, est décédé monsieur Marcel Samson, retraité d’Hydro-Québec, membre des Chevaliers de Colomb conseil 5673 de Boucherville, natif de Montmagny.Il laisse dans le deuil ses fils Alain (Chantal Dufort), leurs enfants Ariane et Liam, ainsi que Daniel et son fils Derek (sa mère Karine Bruens); sa conjointe Dorothée Lamontagne et sa fille Anny Carrier ainsi que ses petits-fils Xavier et Elliot; ses frères feu André, Jean-Paul (Evelyne Fortin), ses soeurs Colette (Yvan Lacombe) et Louise (Jean-Denis Blais), ses neveux, nièces ainsi que d’autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:BOUCHERVILLE. QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941le lundi 26 décembre de 19h à 22h, le mardi de 11h à 14h30.Les funérailles auront lieu le mardi 27 décembre à 15h en l’église Ste-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud ou à la Maison Source Bleue de Boucherville.