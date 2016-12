Deutsche Bank va débourser 7 G$ US

Deutsche Bank va débourser 7,2 milliards de dollars US aux États-Unis (9,75 G$ CAN), soit moitié moins que redouté, pour son rôle dans la crise des subprimes, ce qui constitue un soulagement pour le groupe allemand et l'ensemble de la finance mondiale. La première banque allemande a annoncé vendredi un accord de principe avec le ministère américain de la Justice (DoJ) sur le paiement d'une amende de 3,1 milliards de dollars, auxquels s'ajoutent 4,1 milliards de dollars de mesures destinées aux clients.