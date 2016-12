PROULX, Paul-André



À Montréal, le 20 décembre 2016, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Paul-André Proulx, époux de feu Mme Réjane Panneton.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal, Sylvie (Marc) et Alain, ses petits-enfants Gabriel (Pascale), Louis-Charles (Heidi), Jean Philippe, Vincent (Chloé), Olivier et Dorothée, ses arrière-petits-enfants Noé, Laurie, Émile et Maxime, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au:édifice à l'arrière du complexe funérairele mardi 27 décembre 2016 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée ce mardi à 17h30 en la chapelle du mausolée.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Sacré-Coeur seraient appréciés.