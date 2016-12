«Je voulais donner une chance à l’équipe» -Al Montoya

COLUMBUS | Al Montoya n’est pas parvenu à savourer sa quatrième victoire de la saison, mais il a tout de même réussi à chasser les démons de la soirée cauchemardesque du 4 novembre.

En repoussant 22 des 24 tirs qu’il a affrontés, le gardien de 31 ans a donné une chance à ses coéquipiers de revenir dans le match et de livrer une troisième période endiablée. Heureux de sa performance, Montoya a toutefois assuré qu’il s’agissait d’un match comme un autre pour lui.

«On m’a donné l’occasion d’affronter la meilleure équipe de la LNH. C’est ce qui était le plus important pour moi, a-t-il déclaré avant de sauter dans l’avion pour le congé de Noël. Je voulais donner une chance à l’équipe, je voulais jouer un fort match.»

Affronter l’équipe de l’heure n’est déjà pas une mince tâche. Devoir le faire alors que sa formation dispute un deuxième match en deux soirs ajoute au défi.

«Je n’étais pas surpris par le niveau d’énergie de mes coéquipiers. Nous affrontions une équipe qui se trouve au coeur d’une séquence impressionnante . Nous avons affiché beaucoup de caractère. Même si nous avons perdu ce match, nous n’avons jamais arrêté. Nous nous sommes battus jusqu’à la fin», a vanté l’Américain.

Un but surprise

Avec un peu plus de chance, le Tricolore, qui se butait à l’un des meilleurs gardiens du circuit pour un deuxième soir de suite, aurait connu un meilleur sort. Au moins, les troupiers de Michel Therrien, malgré une fatigue certaine, ont pu rentrer à Montréal la tête haute.

«On voulait obtenir les deux points et partir en congé dans de bonnes dispositions. Avec un retard de deux buts, après deux périodes, on aurait très bien pu baisser les bras. Au contraire, on est revenus en force en troisième, on a eu nos chances. C’est ce qu’il y a de positif à retenir de ce match », a indiqué Jeff Petry, l’unique buteur du Canadien.

D’ailleurs, le défenseur fut le premier surpris par la façon dont il a déjoué Sergeï Bobrovsky.

«J’étais sur le point de tirer lorsque j’ai vu un joueur des Blue Jackets se placer dans la ligne de tir. J’ai fait un pas de plus et j’ai vu Bobrosvky se pencher un peu. J’ai visé dans l’ouverture, a-t-il expliqué. Je n’étais même pas certain d’avoir marqué tellement la rondelle est ressortie rapidement.»

Un congé bienvenu

Avec les nombreux blessés qui déciment sa formation, le Canadien accueillera avec grand bonheur cette pause de trois jours. Un congé qui pourrait être salutaire pour Alexander Radulov, blanchi de la feuille de pointage lors des six derniers matchs.

«On a de bons joueurs ici, et c’est à moi de jouer mieux, a souligné l’attaquant russe refusant d’expliquer cette léthargie par l’absence d’Alex Galchenyuk. Je n’ai pas marqué depuis six matchs et mon jeu n’est pas à la hauteur. Mais ce n’est pas par manque de volonté.

«Parfois, les choses cessent de tourner en ta faveur, mais tu dois mettre tes bottes de travail et aider l’équipe à gagner, peu importe qui marque les buts», a-t-il ajouté.

Immédiatement après la rencontre, le Canadien a renvoyé Sven Andrighetto et Joel Hanley chez les IceCaps de St. John’s.