La plus féroce rivalité pour Noël!

Voici venu Noël, moment de choix pour les réjouissances familiales, petites attentions et marques d’affection. Or, c’est tout le contraire de ces moments de tendresse que vivront dimanche les Steelers et les Ravens, dans le cadre de la plus brutale rivalité qui anime la NFL.

Au fil des ans, les duels entre les deux ennemis jurés de la virile division Nord sont presque devenus sanguinaires! On exagère à peine, mais une haine viscérale pimente sans contredit cette perpétuelle guerre de tranchées entre deux ennemis qui ne se cèdent pas la moindre parcelle de terrain sans sueur et souffrance.

Depuis 2011, pas moins de sept des 11 affrontements ont été soldés par des écarts de trois points ou moins. En remontant plus loin, seulement cinq des 22 derniers face-à-face ont été décidés par plus d’un touché.

Chaque duel amène son lot de décisions critiques, sa pléiade de gros jeux, sa dose de testostérone et son orgie de coups durs. Cachez vite les enfants!

UN ENJEU CRUCIAL

Et comme si ce carnage bisannuel ne suffisait pas en soi pour soutenir l’intérêt, voilà que l’enjeu est magnifié puisque si les Steelers (9-5) l’emportent, ils seront sacrés champions de division, avec leur billet pour les séries. Les Ravens (8-6), avec une victoire, ne seraient pas élus, mais prendraient une sérieuse option sur le titre, eux qui ont déjà vaincu leurs rivaux en novembre.

D’ailleurs, même si les deux belligérants figurent parmi les cinq équipes les plus victorieuses de la ligue depuis le nouveau millénaire, elles ne se sont affrontées que cinq fois en décembre lorsqu’elles étaient toutes deux dotées de fiches gagnantes comme en ce moment.

BELL DOIT SE LEVER

Récemment, les Ravens ont clairement le numéro des Steelers, avec neuf victoires à leurs 12 derniers matchs. Les Steelers n’ont gagné que deux batailles à Baltimore depuis 2010. Ces derniers sont établis favoris par les preneurs aux livres, mais les Ravens ont causé la surprise dans les trois derniers matchs, où les Steelers étaient favorisés.

Pour inverser la donne, Pittsburgh devra bénéficier d’une solide performance du porteur Le’Veon Bell, qui connaît toutes sortes d’ennuis contre l’ennemi juré.

Dans quatre de ses six affrontements face aux Ravens, Bell a été limité à moins de 75 verges au sol. Il n’a inscrit que deux touchés.

Sa moyenne de 103,4 verges au total (passe et course) face aux Ravens est nettement inférieure à sa moyenne de 158 verges cette saison.

Tout ça n’est pas très commode pour Bell, sachant que les Ravens montrent la deuxième meilleure défensive contre la course. Par contre, l’attaque des Ravens est beaucoup moins explosive que celle des Steelers.

Quoi qu’il en soit, serrez vos proches dans vos bras et rappelez-vous que Noël, c’est l’amour, la famille, la joie et l’allégresse. Sauf chez les Steelers et les Ravens!