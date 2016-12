Le Canadien refroidi par les équipes les plus «hot»

Le Canadien n'a pas un calendrier facile en cette fin d'année. Sérieusement hypothéqué par les blessures, il vient de se faire refroidir par les deux équipes les plus «hot» de la ligue.

Ces affrontements contre le Wild du Minnesota et les Blue Jackets de Columbus ne pouvaient pas tomber à un pire moment pour le club de Michel Therrien.

On parle de deux adversaires qui connaissent des séquences respectives de 10 et de 12 victoires et qui misent sur des gardiens au sommet de leur art.

Les joueurs du CH ont fourni un bel effort les deux soirs mais ce ne fut pas suffisant.

Les nombreux absents ont fini par rattraper le Canadien, même s'il n'est pas exagéré d'écrire que Sergei Bobrovsky a volé un point au Tricolore grâce à son arrêt spectaculaire aux dépens de Paul Byron sur une échappée en fin de deuxième période.

Cette défaite de 2 à 1 est dommage pour Al Montoya, qui a su faire une croix sur sa soirée de misère vécue le 4 novembre dernier à Columbus.

Radulov s'ennuie de Galchenyuk

On adore Alexander Radulov mais sans la présence d'Alex Galchenyuk à ses côtés, il a perdu sa touche magique autour du filet.

Il doit s'ennuyer beaucoup de son compagnon de jeu. Radulov ne déploie pas la même énergie sur la patinoire depuis quelques matchs.

Je suis surtout inquiet pour Brendan Gallagher, qui est enlisé dans une profonde léthargie (un but en 28 matchs).

On le sent nerveux, pour ne pas dire mêlé. On constate que sa confiance est ébranlée. Il a réalisé un beau jeu en troisième période mais il est incapable de la «mettre dedans».

Pour espérer gagner des matchs en l'absence d'un aussi grand nombre de joueurs, le Canadien se doit d'obtenir une production de ses meilleurs effectifs...encore actifs.

Gallagher doit se regarder dans le miroir et se demander «What I have done for you lately»?.

Therrien doit avoir hâte aussi que Shea Weber se remette à marquer de buts avec son tir foudroyant.

Au moins, il est toujours solide dans sa zone mais le Canadien a besoin de sa production offensive, surtout lors des attaques massives.

Logiquement, la pause de Noël devrait être bénéfique pour ce groupe de joueurs à bout de souffle.

Et pour Therrien aussi, lui qui montrait un visage passablement rougi après la défaite à Columbus.

On devine que la pression artérielle du «coach» a dû grimper au cours des derniers jours...

Il sera important pour le Canadien de renouer rapidement avec la victoire lorsqu'il se rendra en Floride pour y affronter, les 28 et 29, le Lightning et les Panthers, deux équipes qui sont battables.

Là-dessus, je souhaite un joyeux Noël à tous nos lecteurs.