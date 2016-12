Les minières en rogne contre les «lourdeurs» administratives

Le ralentissement dans le secteur minier s’est poursuivi au Québec en 2016, selon l’Association minière du Québec (AMQ) qui continue de réclamer que le gouvernement Couillard s’attaque aux «lourdeurs» administratives et réglementaires.

«Ce que nous demandons, ce n'est pas la déréglementation, mais bien que soient facilités les processus pour le développement des projets miniers et pour les opérations minières au Québec qui perdent du terrain non seulement en faveur d'autres juridictions mondiales, mais également canadiennes», a dit Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ.

L’Association a profité de son bilan de l’année, jeudi, pour sensibiliser les élus de l’Assemblée nationale au fait que le poids du Québec, malgré le Plan Nord, continue de diminuer dans la balance. La province est passée de la 6e à la 8e place dans le classement mondial de l’Institut Fraser portant sur l’attractivité auprès des investisseurs.

Bilan

«L'année 2016 aura été bonne pour certains et plus difficile pour d'autres. Mais une chose est certaine, globalement, le ralentissement s'est une fois de plus fait sentir. À cela s'ajoute la baisse de l'attractivité du Québec sur le plan mondial, notamment en raison de l'incertitude réglementaire et de la lourdeur des processus administratifs et gouvernementaux», a dit Mme Méthot.

Lumière au bout du tunnel

Même si l’année qui s’achève n’aura pas été marquée par la croissance, l’AMQ entrevoit une lueur d’espoir au bout du tunnel. Ce signe encourageant provient entre autres de la mine Renard de Stornoway, la première mine de diamants de la Belle Province. Elle est située dans la région de la Baie-James, à 350 km au nord de Chibougamau.

La hausse du cours de l’or a stimulé l’exploration et le développement de nouveaux projets. Soulignons ici les projets Horne 5 de Ressources Falco, Akasaba Ouest de Mines Agnico Eagle ainsi que l'agrandissement de la mine Canadian Malartic comme autant de points encourageants pour l’AMQ.

L’or brille, alors que la situation du fer est tout autre. Selon l’organisation, les bas prix du fer ont d’ailleurs contraint des minières à «prendre des décisions difficiles» cette année pour maintenir leurs exploitations.