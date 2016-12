Odeur «répugnante»

«Toute cette zone était infecte et malodorante», ont noté les inspecteurs à propos de l’évier de la section bar. Une «odeur nauséabonde» se dégageait aussi du panier amovible de l’évier de la plonge. Quant à l’intérieur du lave-vaisselle, il était «malpropre et de couleur brunâtre», peut-on lire dans le rapport de janvier 2015.

Dans la cuisine, des casseroles et des poêlons se trouvaient juste en dessous d’une hotte de ventilation «graisseuse et parsemée de filaments poussiéreux». D’ailleurs, tous les envers des tablettes laissaient voir «des gouttelettes d’huile et des filaments en suspension», ont constaté les inspecteurs. De plus, le support à couteaux était «crasseux».