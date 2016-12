Pas de cadeaux sous leur sapin pour Noël

Une famille de La Prairie a décidé qu’il n’y aurait aucun cadeau sous son sapin cette année, mais qu’elle allait plutôt s’offrir du temps pour Noël.

«On veut repenser le cadeau, on ne veut pas tuer la magie des Fêtes, mais on veut éviter la surconsommation et la production d’un surplus de déchets», résume Pascal Bélisle, enseignant au secondaire.

M. Bélisle et sa conjointe Marianne Picard n’offriront donc aucun jouet à leur fillette de sept ans. Ils ont plutôt décidé de se donner des coupons sur lesquels sont inscrits des moments à partager en famille, comme des déjeuners au lit ou des sorties extérieures.

«Ça ne me dérange pas, j’en ai, des cadeaux. Je vais glisser avec ma marraine et je fais des voyages avec mes grands-parents», raconte la petite Marie-Lys avec un grand sourire.

«Quand notre fille est venue au monde, on a vu qu’elle avait des cadeaux et des cadeaux, non seulement à sa fête, mais à Pâques et à Noël. On s’est vite rendu compte qu’on n’était pas bien là-dedans. On a commencé à dire à la famille que c'était un seul cadeau ou de l’argent pour l’épargne-études. Des bébelles, on n’en veut pas», raconte le père âgé de 34 ans.

Moins de déchets

C’est à ce moment que le couple a entrepris une démarche graduelle afin de réduire le plus possible le nombre de cadeaux offerts à Noël. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large, puisque le couple essaie de vivre sans produire de déchets, achète local et a même des poules dans sa cour.

«L’objectif n’est pas l’absence de cadeaux en tant que telle, mais l’absence de cadeau suremballé qui ne servira pas. L’enfant a déjà oublié le premier cadeau après le troisième et il en a 12 à déballer. Ce n’est pas ça, l’esprit des Fêtes, c’est l’esprit capitaliste», insiste M. Bélisle.

Il y a quatre ans, par exemple, le couple a insisté pour que la famille élargie se rassemble pour n’offrir qu’un seul cadeau qui allait vraiment plaire à leur petite fille.

«Elle a donc eu un immense château Playmobil. C’est un jouet durable qui lui sert encore», raconte M. Bélisle.

Difficile de changer

La décision du couple, par contre, a été difficile à accepter pour certains membres de la famille. «On nous disait qu’on ne pouvait pas faire ça à notre enfant, qu’elle devait vivre une enfance comme les autres. Les gens qui la voient moins et qui ne donnent pas de cadeau ont l’impression qu’ils vont moins se faire aimer. C’est difficile de changer les mœurs», mentionne le père.

Mais les derniers récalcitrants de la famille commencent à comprendre et offrent des moments ou des articles faits à la main, souligne M. Bélisle, qui pense que ce Noël-ci pourrait être le premier sans véritable cadeau sous le sapin.

«J’ai hâte à Noël pour passer du temps en famille», souligne la fillette, qui a d'ailleurs réutilisé de vieux emballages pour offrir des jouets dont elle ne se sert plus à ses jeunes cousines.

Ce qu’ils ont dit

« Ce sont de belles pensées qui ne tuent pas l’esprit des Fêtes, mais, en même temps, ça produit moins de déchets qu’un objet suremballé. »

« Un objet est polluant à toutes les étapes de sa fabrication et de son transport. J’achète un objet si j’en ai besoin seulement. »

– Pascal Bélisle

« L’an dernier, j’ai offert des coupons à mes parents pour un massage, pour une journée où je monte la table, une autre où je fais la vaisselle. »

« Je ramasse tous les déchets que je vois sur ma rue quand je reviens de l’école. La planète Terre, il faut qu’elle soit propre pour qu’on puisse y vivre plus longtemps. »

– Marie-Lys Bélisle

« La majorité des parents de mes élèves ne m’ont simplement rien donné et plusieurs m’ont félicité pour mon initiative. J’ai aussi reçu des biscuits, des noix dans un pot Masson réutilisable. L'an dernier, j’ai même eu une belle tarte au citron dans une assiette en verre réutilisable. »

« On a tous un bas de Noël, mais on ne met pas d’objets ou de jouets dedans, juste nos coupons pour les moments en famille. »

« On préfère lui donner des souvenirs que des objets qu’elle oubliera vite. »

– Marianne Picard, qui a aussi demandé aux parents de ses élèves de changer leurs habitudes