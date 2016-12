Petit conte de Noël

Il était une fois un jeune et vigoureux pêcheur.

Comme il pêchait le thon et l’espadon, il devait partir loin au large. Il aimait travailler seul, malgré les risques.

Son bateau avait tout l’équipement moderne pour faciliter sa tâche, mais il préférait se fier à son instinct et à ce que son père, marin également, lui avait enseigné.

Il choisit de lever l’ancre et de rentrer, mais le vent, la mer et la pluie avaient d’autres plans pour lui.

Il se mit en marche et parvint rapidement à un village. Curieusement, les villageois parlaient sa langue.

Il raconta sa mésaventure. On l’invita à s’installer, le temps qu’une autre embarcation puisse le ramener chez lui.

Les jours passèrent. Il apprit à connaître cette étrange contrée. On le laissait déambuler et poser des questions.

Dans cet étrange et paisible pays, les aînés étaient traités avec considération.

Les enfants semblaient heureux d’aller à l’école et vouvoyaient leurs professeurs. Ceux-ci étaient visiblement respectés.

Périodiquement, on faisait des assemblées publiques pour discuter de sujets importants. On discutait fermement, mais sans s’insulter.

Dans cette mystérieuse contrée, on n’avait jamais entendu parler d’un dirigeant allant en prison pour corruption.

En se promenant, il voyait bien que certains avaient de plus beaux habits, mais le pêcheur ne vit pas un seul mendiant. Les policiers, eux, étaient habillés comme des policiers.

Dans ce village, on trouvait toutes les technologies modernes. Notre pêcheur se promena sur les réseaux sociaux et y lut des messages drôles, mordants, moqueurs, mais rien d’anonyme et d’injurieux.