Toupie et Binou passent le test sur scène... mais à quel prix?

Transposer une fois de plus l'univers télé éclaté et coloré de Toupie et Binou représentait un défi rempli de risques. Mais cela n'a pas empêché la souris verbomotrice et le chat silencieux de remonter sur scène pour une nouvelle aventure, au grand plaisir des enfants.

Si leur spectacle «Jouer c'est fabuleux!» ne peut se permettre le luxe d'histoires aussi déjantées que celles présentées au petit écran, force est d'admettre que les deux fidèles compagnons savent capter et conserver l'attention de leur jeune public, comme en témoignent les réactions provoquées lors de la première montréalaise, jeudi, à la Salle Pierre-Mercure.

Chansons, danses et, surtout, interactions de toutes sortes sont mises de l'avant afin que les enfants plongent dans un monde où les imposantes mascottes Toupie et Binou cherchent à trouver le meilleur jeu du monde dans le but de partager d'agréables moments entre amis.

Un véritable zoo

Au centre d'un décor coloré aux objets variés comprenant un immense écran où défilent des images rappelant leur populaire émission, les deux vedettes s'amusent tout bonnement, n'hésitant pas à questionner les spectateurs et faire appel à eux. Les réponses fusent de toutes parts.

De plus, ce ne sont pas les animaux qui manquent pour égayer ce voyage dans un monde où l'imagination et le divertissement sont rois. Ainsi, éléphant, poissons, serpent et moutons se relaient tour à tour pour s'amuser avec Toupie et Binou.

C'est sans compter un papillon et une sauterelle complices, des monstres rigolos – dont un à six yeux – ou encore les énergiques «moumousses» jaunes qui ne laissent pas leur place.

Réactions et prix forts

Parmi toutes les activités que proposent Toupie et Binou, la simple cachette et les devinettes du segment «C'est quoi ce son?» ont la cote auprès des admirateurs. La danse des monstres et le hoquet dont est affublé Binou touchent également la cible.

Il y a toutefois un important bémol: le coût des billets. Sans code promotionnel, il faut débourser plus de 35 $ par personne (un montant pouvant grimper jusqu'à près de 60 $) pour regarder Toupie et Binou jouer au tic-tac-toe, jongler et faire une partie de serpents et échelles. Pendant seulement 60 minutes.

Et ne comptez pas sur les chorégraphies simplistes pour émerveiller les enfants, ni sur la trame sonore pour les faire crouler de rire.

Sachez néanmoins que, comme dans la série animée, c'est Marc Labrèche qui prête sa voix à Toupie. Et qu'il n'a pas son pareil.

Le spectacle «Jouer, c'est fabuleux!» est offert jusqu'au 3 janvier prochain, sur la scène de la Salle Pierre-Mercure à Montréal. Des représentations en français et en anglais sont proposées. Pour connaître les différentes heures: evenko.ca.