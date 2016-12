Un autre blanchissage pour Peter Budaj

Peter Budaj a réussi son quatrième blanchissage de la saison pour mener les Kings de Los Angeles à un gain de 4-0 face aux Predators, jeudi, à Nashville.

L’ancien gardien du Canadien de Montréal a repoussé les 28 tirs décochés en sa direction, dans la victoire.

Les Kings, qui menaient déjà par un but, ont inscrit deux filets en neuf secondes en début de troisième période pour mettre fin aux espoirs des favoris de la foule. Nic Down et Jeff Carter ont été les buteurs.

Devin Setoguchi a également fait scintiller la lumière rouge pour les vainqueurs.

Onze joueurs ont obtenu des points pour les visiteurs.

Devant la cage des Predators, Pekka Rinne a fait face à 25 lancers, et en a bloqué 21.

Le joueur-étoile P.K. Subban ratait une quatrième rencontre de suite en raison d’une blessure au haut du corps.