Un millionième voyage pour le funiculaire du Stade

Le funiculaire de la tour du Stade olympique de Montréal devrait franchir le cap du million de voyages aujourd’hui. Inauguré en novembre 1987, il a transporté près de 11 000 000 de visiteurs et parcouru 266 000 kilomètres, soit l’équivalent d’un peu plus de six fois et demi le tour de la Terre.

L’ascenseur vitré qui peut accueillir 50 personnes met deux minutes pour monter ou descendre les 266 mètres de rails qui le font grimper à 165 m du sol.