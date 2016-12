Un Québec trop égalitaire?

Une étude de la Chaire de recherche dirigée par Luc Godbout vient de faire la démonstration que le Québec est une société plus égalitaire que la moyenne de l’OCDE et surtout plus qu’ailleurs au Canada. Les pauvres seraient mieux au Québec, mais les gens à plus haut revenu y goûtent.

Trop égalitaire? Peut-on dire une telle chose? Une société égalitaire, qui ne laisse pas tomber les moins nantis, qui partage, cela est vertueux. Donc est-ce possible d’être trop vertueux? À première vue, le bon Québécois se réjouit de l’égalitarisme et en redemande.

Pour réfléchir à la question de façon moins simpliste, il faut comprendre les contrecoups d’une fiscalité qui a des effets aussi égalitaristes. Elle a un impact notable sur l’état de l’économie et sur le processus de création de la richesse.

Au point où il faut établir un lien direct entre le Québec, province la plus égalitariste au Canada, et le Québec, province la plus pauvre au Canada. Dans d’autres provinces, le revenu annuel disponible par habitant est de 5000 $ à 10 000 $ supérieur au nôtre. Ce qu’on appelle la classe moyenne est forcément plus pauvre chez nous.

Pourquoi égalité rimerait avec moindre richesse? Assez simple. Pour redistribuer la richesse d’aussi belle façon, il faut forcément implanter des taux d’imposition très élevés. À un certain point, surtaxer les gains décourage les gens de travailler davantage.

Le goût de travailler ?

Le cas le plus facile à illustrer est celui de l’employé de la construction à qui on offre des heures supplémentaires. Laissez-lui les 2/3 de ses gains, il sera prêt à rester. Dans la réalité du Québec, on lui laissera à peine la moitié du surplus dû à ses heures supplémentaires. Le reste retourne au gouvernement. Plusieurs travailleurs jugeront que ça ne vaut plus la peine.

Ramené à l’échelle de toute une société c’est un facteur majeur pour obtenir une productivité moindre. Lorsque Lucien Bouchard a affirmé que les Québécois travaillaient moins que les autres nord-américains, on l’a calomnié. Pourtant les chiffres sont clairs.

Les Québécois sont moins nombreux à travailler, travaillent moins d’heures par année et prennent leur retraite plus tôt. Les taux d’impôt n’expliquent pas tout. Mais il s’agit quand même du plus gros facteur démotivant au travail. Et au Québec, c’est le résultat que nous obtenons: plus d’impôt, moins de travail.

Plus pauvres

En économie, la productivité engendre le niveau de vie d’une société. De la richesse qui n’est pas créée ne peut ni être utilisée, ni partagée. Dans les faits, le Québec est devenu la province la plus pauvre au Canada.

Les partisans de l’égalité à tout prix diront que nous sommes plus pauvres, mais plus heureux en étant une société égalitaire. Poussé à l’extrême, ce raisonnement peut nous amener à la recherche de l’égalité parfaite: tous pauvres, mais tous égaux dans notre dèche.

Cette étude m’a rappelé une phrase célèbre de Sir Winston Churchill: «Le vice du capitalisme est la distribution inégale des richesses. La vertu du socialisme est la répartition égale de la misère.»