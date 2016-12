Un tournoi incontournable

Pendant quelques heures, en début de semaine, Donald Fehr, représentant les joueurs de la Ligue nationale, et Gary Bettman, représentant les propriétaires des 30 ans, ont discuté des prochains événements internationaux.

La Coupe du monde, la coupe Ryder... et assurément, le tournoi olympique de 2018.

Sans participer à la discussion, le réputé agent Pat Brisson s’interroge sur les états d’âme des propriétaires qui refusent d’engraisser les coffres du Comité international olympique et de la Fédération internationale de hockey sur glace avec des patineurs qu’ils paient le gros prix.

Mais peut-on blâmer les propriétaires?

Dans les faits, si les deux organismes internationaux veulent «parler affaires», là, ça pourrait débloquer vers un compromis. Mais, pour l’instant, les propriétaires ne veulent surtout pas exposer leurs meilleurs effectifs à des blessures qui, à la reprise des activités régulières, pourraient compromettre les chances d’une participation aux séries éliminatoires, une source de revenus qui fait saliver les décideurs du hockey professionnel.

À la défense des joueurs

Par contre, je peux aussi comprendre Brisson, qui représente plusieurs joueurs d’impact de la LNH. Il se veut en somme le porte-parole des joueurs qui insistent pour dire que le tournoi olympique est un événement unique, le plus important du monde du hockey.

Sur ce plan, Brisson a raison de prôner la participation des professionnels aux Jeux olympiques.

On ne se racontera pas d’histoires. Le tournoi de la Coupe du monde n’a pas donné les résultats escomptés pour plusieurs raisons: le prix des billets, la présentation en septembre d’un tournoi n’ayant aucun enjeu majeur.

On a beau dire que c’est la réunion des meilleurs patineurs de la planète, d’accord, mais ces patineurs, on les voit tous les soirs dans les matchs de la Ligue nationale. Ce n’est plus comme jadis alors qu’aucun joueur de l’ex-Union soviétique n’évoluait en Amérique.

Un affrontement entre les joueurs nord-américains et les joueurs européens, à l’intérieur d’une formule comme celle du golf, serait plus intéressant, ça ne fait pas de doute.

Pression des grandes puissances

Mais on revient toujours à la même équation. Il n’y a qu’un tournoi et c’est le tournoi olympique. Brisson affirme que la Ligue nationale ne peut pas rater un rendez-vous avec le monde. Si elle désire élargir ses horizons en Europe et en Asie, ses décideurs doivent exposer leur produit dans la vitrine la plus attrayante.

Ce sont les penseurs du Comité international olympique qui ont la réponse. J’imagine que la pression va venir des grandes puissances mondiales comme la Russie, les États-Unis et la Chine qui présentera les Jeux d’hiver en 2022. J’imagine également que les grands partenaires commerciaux utiliseront leur pouvoir pour aviser les bonzes du CIO qu’ils ont payé le gros prix pour que les meilleurs athlètes du monde se retrouvent en Corée du Sud.

Les joueurs n’ont pas à plier devant les exigences de Bettman et des propriétaires. Pourquoi accepteraient-ils de revoir la convention de travail? Il s’agit d’une question d’affaires. C’est un dossier qui doit se régler entre Bettman et le CIO.

Les acteurs doivent attendre en coulisses...

Le calme plat

Jusqu’au 27 décembre à minuit, les joueurs de la Ligue nationale n’ont pas à s’inquiéter pour les préparatifs du jour de Noël, tout le monde est à l’abri d’un changement de décor.

Doit-on s’attendre à des changements importants la semaine prochaine? On en doute. C’était le calme plat lors des semaines précédentes. Force est de reconnaître que sur le marché des transactions, ça n’a jamais été aussi discret. Le classement, le plafond salarial, le repêchage de l’expansion, bref, tout le monde mise sur la prudence. Peut-être que les pourparlers vont s’accentuer à partir de la fin janvier, mais comme me le précisait un intervenant important du monde du hockey, il y a trop d’incertitude sur bien des fronts...

Encore Julien

Tous les ans, le nom de Claude Julien revient dans les rumeurs. Les Bruins connaissent présentement des ennuis et, évidemment, on questionne le travail de l’entraîneur. La défaite de 4 à 2 aux dépens des Islanders de New York fait encore jaser dans l’environnement de l’équipe. On se demande jusqu’où ira la patience de Cam Neely.

Le problème n’est pas Claude Julien, mais justement les décideurs administratifs, ceux qui doivent bâtir cette équipe.

Qu’ont-ils fait au cours des dernières années, si ce n’est de multiplier les gaffes?

La FIHG veut favoriser l’attaque

René Fasel, le grand manitou de la Fédération internationale de hockey sur glace, et son groupe étudient trois changements qui pourraient avoir un impact majeur sur les matchs internationaux présentés dans le prochain cycle olympique, de 2018 à 2022.

Les changements envisagés sont les suivants:

Si une équipe est pénalisée, on ne retient plus le concept cinq contre quatre, mais on favorise plutôt la formule quatre contre trois parce que les statistiques démontrent qu’il se marque plus de buts à quatre contre trois. Si l’équipe pénalisée écope d’une pénalité avant même la fin de la première infraction, on jouera alors à cinq contre trois.

D’autre part, l’arbitre ne sifflera plus d’arrêt de jeu lorsque la rondelle se retrouvera sur le côté extérieur du filet afin de favoriser l’équipe en situation offensive.

Enfin, dans un match, les bancs des équipes favorisent le jeu défensif puisque les arrières n’ont pas beaucoup de territoire à parcourir pour effectuer un changement, pendant deux périodes. Ce qu’on propose, c’est que cette situation soit effective que pendant une période. Par conséquent, les équipes posséderont un avantage «défensif» qu’en deuxième période.

Voilà des propositions intéressantes qui pourraient favoriser le jeu offensif.

Elles seront soumises au vote du conseil du hockey mondial en 2017. Les règles de jeu sont revues tous les quatre ans par la fédération internationale.