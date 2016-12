COUSINEAU, Daniel



À Montréal, le dimanche 18 décembre 2016 est décédé, à l'âge de 63 ans, Daniel Cousineau, époux de Josée Yale.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, sa belle-fille Julie, son gendre Olivier, ses deux petits-fils Damien et Xavier, son beau-frère André, tout le monde de la pêche, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 29 décembre 2016 de 13h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 21h en la chapelle du complexe.