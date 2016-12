BÉLISLE née BOURGEOIS Louise

BÉLISLE née BOURGEOIS

À la Maison Victor-Gadbois, le 10 décembre 2016, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Louise Bélisle, épouse de feu M. Léopold Bélisle.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Fran), Lucie, Élaine (Luc) et France (François), ses petits-enfants: Marie et Julie (leur mère Anne), Jessika, Joanie, Jésabel, Jérémy (son père Yves), Sarah, Laurie, Avery et Gabrielle, ses arrière-petits-enfants William, Mélya, Alexia et Raphaël, ses soeurs Claire et Marguerite Bourgeois, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 28 décembre, dès 14h, à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUILles condoléances seront suivies d'une cérémonie, à 20h, à la chapelle de la Maison Darche.Au lieu de fleurs, un don à la Maison de soins palliatifs Victor-Gadbois serait grandement apprécié.