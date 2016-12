PIQUETTE, Claude B.



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Claude B. Piquette, survenu à Montréal, le 15 décembre 2015 à 17h35.Il laisse dans le deuil ses deux enfants Sophie, Francis (sa conjointe Valérie Ouimet Chiriaeff), ses petits-enfants Emanuelle Asselin et Henri Piquette et ses deux frères Michel (son fils Benoit), Jean-Paul (sa conjointe Jocelyne et leurs enfants Elizabeth, Laurence et Catherine). Les funérailles auront lieu le 29 décembre 2016 chez:La famille vous y accueillera de 14h à 17h et aussi de 19h à 21h. Une petite cérémonie conduite par un prêtre aura lieu à 20h. Un service de voiturier sera disponible gratuitement pour tous.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Royal Victoria.