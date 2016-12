ZANTI, Giuseppe



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Giuseppe le 18 décembre 2016 à l'âge de 85 ans.Époux aimant de Concetta, père dévoué de Salvatore (Diana), Joe (Barbara), Domenica (feu Peter) et Marco (Sandra), il manquera beaucoup à ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et à de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 décembre 2016 dès 10h, suivi d'une célébration de sa vie à 13h au: