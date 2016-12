RÉMY, Yves



Le 20 décembre 2016, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Yves Rémy, époux de madame Laurence Guilmain.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Sylvain), Sébastien et sa conjointe Christina ainsi que ses enfants Gabrielle et Raphaël, Annick (Yan), ses petits-enfants Lucas, Frédéric, Jolianne, Alexandre et Adèle. Il laisse également dans le deuil sa soeur Nicole (Laurent), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: 450-467-4780 www.salondemers.comle vendredi 30 décembre 2016 de 9h à 16h. Une liturgie de la Parole sera ensuite célébrée à 16h en la chapelle du complexe.