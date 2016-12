FORNASIER, Marthe

(née Levasseur)



Le 15 décembre 2016, à l'âge de 80 ans est décédée Marthe Fornasier, épouse d'Oswaldo (Ozzie) Fornasier. Native de Shawinigan, elle a demeuré pendant plus de 40 ans à Greenfield Park.Elle laisse dans le deuil ses trois filles Ann (Gaëtan Bélanger), Lyn (Pierre Archambault) et Sandra (Bruno Bendavid) et ses petits- enfants adorés (Sophie, Olivier, Vincent, Mathieu, Simon, Maya, Leah), ainsi que plusieurs autres parents et amis. Fille de feu Alice Hébert et feu Victorin Levasseur, elle était la soeur de feu Lucille (feu Gaston), Dominique (Jeanine), feu Lucien, Gilles (Claire), feu André (Henriette), Lise (Pierre), Paul, Jocelyne (John) et belle-soeur de Silvio (Rosalie) et Mary (Paul).La famille recevra les condoléances, le mercredi 28 décembre 2016 de 17h à 21h à la:COLLINS CLARKE MACGILLIVRAY WHITE307 PROMENADE RIVERSIDESAINT-LAMBERT, Qc, J4P 1A7Le jeudi 29 décembre, la famille recevra les condoléances à l'église St-Mary's, 125 rue Grove, Greenfield Park à 10h, suivi d'une liturgie à 11h.Des dons peuvent être faits à la Fondation Henriette-Céré.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD Henriette-Céré pour les bons soins.