Cinq vins pour les Fêtes

Et puisque vous avez été sages, nous nous sommes dit qu’une dernière petite liste de «cadeaux­­ liquides» serait appropriée. Voici donc cinq bouteilles à avoir sous la main pendant les Fêtes, des vins qui s’accommoderont de tous les plats traditionnels que vous risquez de manger jusqu’au 2 janvier. Après, promis, on se met au régime, on fait une détox du foie et on recommence le sport. Joyeux Noël et Bonne Année grand nez!

Un rouge qui va avec tout (ou presque...)

Quinta do Convento 2013, Douro, Portugal ★★ | $$ Photo courtoisie

13,5 % Portugal | Vin rouge | 18,60 $ | 2,0 g/L

Si vous avez besoin d’un rouge qui plaira tant aux amateurs de vins européens que de vins du Nouveau Monde, voici un rouge portugais qui vous tirera d’affaire. Riche, mais pas trop, il saura charmer avec sa bouche racoleuse et au fruité généreux. Ce vin du Douro est un assemblage des cépages classiques de la région. Il ira avec presque tout, mais sera parfait avec les viandes rouges grillées de style rôti de bœuf. (EL)

CODE SAQ : 12185655

Pour vos bouchées au saumon fumé ou autres mousses de crevettes

Château Sainte-Marie Vieilles Vignes 2015, Entre-deux-Mers, France ★★ ½ | $$ Photo courtoisie

13 % France | Vin blanc | 17,45 $ | 1,3 g/L

Dans le millésime 2015, ce bordeaux blanc, composé à majorité de sauvignon blanc avec un peu de sémillon et de muscadelle, est particulièrement bien fait. Ses arômes citronnés et floraux et sa belle fraîcheur seront un match parfait pour les bouchées au saumon fumé ou aux fruits de mer. (MT)

CODE SAQ : 10269151

Pour la dinde et sa farce

Domaine François Carillon, Bourgogne 2014 ★★★ | $$$ ½ Photo courtoisie

13 % France | Vin blanc | 33,25 $ | 1,8 g/L

Voici un vin qui pourra accompagner la dinde, mais aussi quelques fromages, si vous voulez étirer le plaisir. Je vous propose un blanc à base de chardonnay de la région de Bourgogne. François Carillon a repris une partie du domaine familial sur Puligny-Montrachet et propose un vin au boisé présent qui apportera des notes grillées à une bouche ronde et fraîche à la fois. Si vous êtes amateur de Bourgogne ou tout simplement de très bon chardonnay, c’est un must. (EL)

CODE SAQ : 12400861

Avec la tourtière du Lac

Domaine Philippe Gilbert, Menetou-Salon 2013 ★★★ | $$$ Photo courtoisie

13,2 % France | Vin rouge | 29,65 $ | n.d. g/L

Il n’y a pas qu’en Bourgogne que l’on produit du bon pinot noir. La Loire aussi, comme en té­moigne­­ ce fort joli vin issu de l’agriculture biologique. Une robe très claire, presque dépouillée­ tout en restant lumineuse. Un peu à l’étroit à l’ouverture, le vin va gagner en nuance de parfums et en texture de bouche avec l’aération. Tonalités de petits fruits rouges et une touche épicée. C’est léger, tout en délicatesse avec une impression croquante en bou­che. Un vin de soif avec lequel on ne se prend pas la tête et dont on siffle la bouteille le temps de le dire. Servir frais, autour de 14 degrés. (PD)

CODE SAQ : 11154988

Et pour le gâteau aux fruits de votre matante

East India Solera, Lustau, Xérès ★★★★ | $$$ ½ Photo courtoisie

20 % Espagne | Vin rouge | 23,70 $ | 140 g/L

Imaginez si vous pouviez... boire un gâteau aux fruits. Eh bien, ça ressemblerait à ce ­xérès riche et intense, aux notes de noix de Grenoble, de fruits séchés, d’épices orientales et de caramel. Malgré tout ce pactole (et les 140 grammes de sucre par litre!), ça reste ­digeste. À consommer à petites doses. (MT)

CODE SAQ : 12993011