Cirque et magie en supplémentaires

Les Fantastix reprennent du service pour les Fêtes; la «comédie magicale» s’installe à l’Étoile Banque Nationale de Brossard pour une série de supplémentaires. Après trois ans et demi de travail, le créateur Éric Young peut enfin dire qu’il a remporté son pari.

Éric Young l’admet d’entrée de jeu: Les Fantastix aura été le projet le plus complexe de sa carrière. Et il a dû s’armer de «beaucoup de ­patience» pour porter son univers sur ­scène, trois ans et demi après avoir eu l’idée initiale.

«Je voulais mettre sur pied un spectacle de magie, mais je ne voulais pas que ce soit simplement un enchaînement de numéros qui n’ont aucun lien. On a trouvé un récit, et on l’a saupoudré d’humour et de cirque. On a créé la comédie magicale», explique-t-il.

Mais qui sont ces Fantastix, personnages centraux de ce spectacle?

Ils sont un groupe de superhéros, ­débarqués de l’an 2082 pour accomplir des missions dans la société ­actuelle. Ils sont cinq et ils ont ­chacun leur pouvoir bien précis: la magie, l’illusion, la prestidigitation, le mentalisme, l’hypnose et l’art de l’illusion.

Des invités internationaux

Éric Young voit grand pour l’avenir des Fantastix; le créateur a profité de la période des Fêtes pour lancer des invitations à des gens de différents milieux à découvrir sa création. ­Ainsi, des dirigeants de parcs ­d’attractions tels que Disney World débarqueront de partout dans le monde pour assister à quelques-unes des représentations prévues d’ici le 4 janvier.

«C’est un spectacle qui a toujours été destiné au marché mondial. Le concept peut être produit dans ­différents pays avec des interprètes différents. Comme Notre-Dame-de-Paris», avance-t-il.

Bientôt à Paris

La table est désormais bien mise pour l’arrivée des Fantastix au Grand Rex de Paris, en février prochain. À l’instar du Québec, les spectacles ­seront accompagnés d’émissions ­spéciales à la Dancing with the Stars où des artistes seront appelés à ­exécuter des tours de magie, ­mentorés par les protagonistes du spectacle. La liste des invités devrait être dévoilée prochainement.

►Le spectacle Les Fantastix sera présenté du 26 au 4 janvier à l’Étoile Banque Nationale du Quartier Dix30.