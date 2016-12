LASSONDE, Nicole



Le 19 décembre 2016, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Nicole Lassonde. Elle a quitté Québec pour la Montérégie, où elle termina sa vie entourée de sa famille.Elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Pascale, Nicolas (Marie-Josée), Isabelle, Jean-Sébastien et Catherine Noiseux (Eric), ses petits-enfants, Élisa, Frédérique, Stéphanie, Alexandra, Amélie et Léonard, ses frères et soeurs, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille tient à remercier Daniel et le personnel du CHSLD de Montarville pour leur dévouement et les bons soins reçus.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: 450-467-4780 www.salondemers.comle jeudi 29 décembre 2016 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le vendredi 30 décembre dès 11h. Les funérailles suivront à 14h en l'église St-Matthieu de Beloeil, 1010, Richelieu, Beloeil.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.