De création en création

L’auteur Mani Soleymanlou multiplie les créations. Sa prochaine pièce, intitulée tout simplement 8, est le troisième volet de sa seconde trilogie. Après avoir présenté les confidences des hommes avec Ils étaient quatre, suivi des confidences des femmes avec Cinq à sept, sa sixième création, 8, devraient nous surprendre par son originalité.

Dans Ils étaient quatre, présentée au printemps 2015 à La Licorne, on retrouvait sur les planches Éric Bruneau, Guillaume Cyr, Jean-Moïse Martin et l’auteur lui-même, Mani Soleymanlou. Puis dans Cinq à sept, on donnait la ­parole aux femmes. C’était au tour de ­Geneviève Schmidt, Julie Le Breton et Kathleen Fortin de se révéler sur la ­scène de l’Espace Go en novembre 2015. À ces sept comédiens, s’ajoute maintenant l’acteur Emmanuel Schwartz pour former la distribution de 8.

À l’instar de ses deux précédentes ­créations, l’équipe d’acteurs a également contribué aux textes. «Ç’a été un travail collectif d’écriture, où chacun a écrit des scènes», précise Mani Soleymanlou.

De grandes préoccupations

Si le thème des deux précédentes ­créations tournait autour de diverses confidences hommes-femmes, ce sera ­différent dans 8. On ira plus loin que de simples préoccupations en lien avec une fête qui se prépare. «En cours de route, je me suis questionné à savoir si je voulais encore parler de gars et de filles qui sont dans un party», confie Mani. «En voyant l’état du monde dans lequel on se trouve, je considère qu’on a une responsabilité d’aller plus loin, car c’est un privilège d’être sur scène et d’avoir des gens qui nous écoutent.»

Ainsi, les préoccupations des artistes sur scène vont s’élever et s’étendre sur divers sujets dont la politique américaine, l’environnement et sur des événements qui se passent ailleurs dans le monde. De surcroît, on verra les acteurs se questionner en coulisse.

«Ce sera un peu comme du théâtre dans le théâtre», révèle-t-il. «Les spectateurs assisteront à la création.»

Jusqu’en Europe

Par ailleurs, la toute première trilogie de Mani Soleymanlou, composée des pièces Un, Deux et Trois, fera le grand saut de l’autre côté de l’Atlantique. Si Mani est seul sur scène dans Un et qu’il est accompagné d’Emmanuel Schwartz dans Deux, le duo Mani et Emmanuel ­sera entouré de 40 comédiens dans Trois.

Pour la version destinée au marché français, Mani a fait appel à près de 40 acteurs originaires de France, qu’il a fait auditionner sur place tout en conservant cinq comédiens québécois. «On fera trois théâtres à Paris pour 18 représentations qui incluront les trois spectacles», annonce l’auteur qui s’estime chanceux de s’être fait remarquer par des producteurs français au FTA. Ses prestations se tiendront entre la fin mars et la fin avril 2017 au Théâtre Gérard Philipe, au Théâtre Le Tarmac et au Théâtre ­national de Chaillot, qui compte à lui seul 1200 places.

Heureux de faire les aller-retour ­Montréal-Paris en préparation de ses spectacles en France et voulant poursuivre sur sa lancée, Mani entrevoit déjà à l’horizon sa prochaine création, qu’il nommera, tout naturellement, Neuf.

8