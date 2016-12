FORTIN FORGET, Thérèse



À LaSalle, le 17 décembre 2016, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Thérèse Forget, épouse de Germain Fortin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Francine (Jean Pelletier), ses petits-enfants Marc-André et Renaud (Énora), ses frères Serge, Irénée et Léo (Lise), son beau-frère Serge (Ginette), ses nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis(es).La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 30 décembre 2016 à compter de 13h, suivi d'une réunion de prières en la chapelle du complexe à 15h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié à la mémoire de Thérèse Forget.La famille désire remercier sincèrement le personnel du 2e étage des soins de longue durée de l'hôpital Général de LaSalle pour leur soutien, leur dévouement et leurs bons soins.