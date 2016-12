Échec + échec = .......

C’est vers l’Europe qu’il aurait dû se tourner. Au milieu des années 1990, après la Perestroïka, Moscou, Saint-Pétersbourg, Prague, Helsinki, Stockholm et peut-être même Zurich ou Berlin auraient dû devenir la nouvelle division. Arizona, Caroline et Columbus n’auraient jamais dû naître alors que Miami, Islanders et Colorado auraient dû disparaître. Depuis 1993, Bettman presse un citron qui n’a plus de jus, et même l’image du hockey pâlit dramatiquement dans plusieurs régions des États-Unis notamment, justement et dangereusement à New York. En plus, on tente de nous faire avaler des rivalités qui n’existent pas. Même Calgary et Edmonton ne se détestent plus. Les visites d’Ottawa, Toronto ou Detroit au Centre Bell ne vont pas à la plante des pieds des inoubliables incendies Canadiens-Nordiques. Belle job, mon Gary!