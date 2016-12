En quête de soi

On admire la manière dont le réalisateur et coscénariste Philippe Lioret distille les révélations dans Le fils de Jean, un long métrage sur un fils qui apprend l’identité de son père.

Le Mathieu en question habite Paris, travaille comme vendeur dans une compagnie de nourriture pour animaux, est divorcé et père d’un jeune garçon. L’inconnu­­ en question lui annonce qu’un certain Jean vient de mourir. Jean, c’est un médecin québécois, père dont Mathieu n’a jamais connu l’iden­tité, sa mère, décédée il y a huit ans, ne lui ayant jamais raconté les détails de cette histoire.

Sans hésitation, Mathieu s’envole pour Montréal. Il y est accueilli par Pierre (Gabriel Arcand, excellent), homme bourru, meilleur ami de Jean. Parce que Pierre lui ordonne de ne rien révéler de sa filiation, Mathieu fait croire à Sam (Pierre-Yves Cardinal) et Ben (Patrick Hivon), les fils de Jean, qu’il est simplement un ami de passage et leur offre un coup de main pour tenter de retrouver le corps de Jean, jamais retrouvé, l’homme étant mort à la pêche.

En 98 minutes, ce drame intimiste fait place à bien des surprises (et pas celles qu’on attend!). Fine observation de la nature humaine, Le fils de Jean est présenté un peu à la manière d’un suspense, Mathieu tentant de remonter la vie de son père et de comprendre pourquoi cet homme ne s’est jamais manifesté. En rencontrant ses demi-frères, Sam – qui boit trop et devient violent – et Ben – un avocat à succès pourtant financièrement aux abois –, cet homme, né de père inconnu et lui-même père attentif, devient à la fois le limier et le spectateur de sa propre existence tout en s’interrogeant­­ sur la part de son père en lui.