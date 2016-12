Éviter les clichés

Trois ans après avoir ému les cinéphiles avec sa performance dans Le démantèlement, Gabriel Arcand est de retour au cinéma dans Le fils de Jean, un film français adapté librement d’un roman de Jean-Paul Dubois, qui a été tourné au Québec à l’été 2015.

Gabriel Arcand dit se méfier en général des films mettant en scène des personnages français qui partent à la découverte du Québec. Ces histoires souffrent selon­­ lui souvent du syndrome «Ma cabane au Canada», parce qu’elles véhiculent plusieurs clichés sur la façon dont les Français perçoivent la Belle Province. Photo courtoisie

«C’est un problème qu’on retrouve dans certains films français qui ont été tournés au Québec et c’est la raison pour laquelle­­ on s’est assis ensemble avant le tournage, le réalisateur (Philippe Lioret) et moi, pour éplucher le scénario et les dialogues, indique Gabriel Arcand en entrevue­­ au Journal.

«On trouvait que c’était important de le faire, parce qu’on voulait éviter que le film s’attarde trop au côté superficiel de l’échange culturel. On voulait s’assurer que ce soit une vraie histoire avec de vrais humains. On voulait en gros que ce soit le contraire de ce qu’on avait vu il y a quelques années avec Le Bonheur de Pierre (une comédie avec Pierre Richard tournée au Saguenay).

«On a donc peaufiné le scénario ensemble­­ et je pense que ç’a été payant. Si notre film peut être un témoignage que c’est possible de faire une copro­duction pour autre chose que le glamour ou des raisons mercantiles, je pense qu’on va avoir atteint notre but. Ce film a été conçu dans un réel effort de collaboration­­.» LE fils de Jean Photo courtoisie

Histoire personnelle

Adapté très librement du livre Si ce livre pouvait me rapprocher de toi, de l’auteur français Jean-Paul Dubois, Le fils de Jean raconte l’histoire de Mathieu (Pierre Deladonchamps), un jeune Français de 33 ans qui reçoit un jour un appel d’un médecin québécois (Gabriel

Arcand), qui lui apprend que son père, qu’il n’a jamais connu, vient de mourir et qu’il a deux demi-frères au Québec. Mathieu­­ décidera aussitôt de partir à la rencontre de cette famille qu’il n’a jamais connue.

En plus de Gabriel Arcand, Le fils de Jean réunit à l’écran plusieurs acteurs québécois, de Marie-Thérèse Fortin à Catherine­­ de Léan en passant par Patrick Hivon et Pierre-Yves Cardinal.

«J’avais lu le roman de Dubois il y a une dizaine d’années et je l’avais trouvé formidable, relate en entrevue le réalisateur français Philippe Lioret (Welcome, Je vais bien ne t’en fais pas).

«Je sentais que cette histoire de filiation me permettait de faire des ponts avec une histoire personnelle que j’ai vécue il y a plusieurs années. J’ai donc acquis les droits du roman, mais je l’ai laissé de côté­­ pour tourner quatre autres films. Mais comme elle me restait en tête, je suis revenu vers cette histoire il y a quelques années. En fin de compte, Le fils de Jean n’a rien à voir avec le roman de Dubois. C’est plus une inspiration.» Photo courtoisie

Pas de problème d’accent