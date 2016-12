DESAUTELS BOISVERT, Lise



À Ste-Agathe-des-Monts, le 18 décembre 2016, à l'âge de 86 ans, est décédée Lise Boisvert Desautels.Elle laisse dans le deuil son fils Robert (Marie-Céline), ses petites-filles Marie-Lou (Benoit) et Céline-Audrée (Matthieu), son arrière-petite-fille Marine, ses beaux-enfants, ses nièces et leurs familles.Une célébration de prières, en présence des cendres, aura lieu le vendredià 16h, en l'située au 210 rue de l'Église à Rosemère J6A 2X2. La famille y accueillera parents et amis à compter deLa famille remercie sincèrement le personnel de l'hôpital Laurentien de Ste-Agathe pour les soins prodigués et particulièrement le personnel et les bénévoles de l'unité des soins palliatifs Pavillon Philippe-Lapointe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don àde Ste-Agathe-des-Monts.www.palliacco.org